Siemens Energy: Potenzial von +57,37% – Kursziel bei 19,12 EUR

Die Aktie von Siemens Energy hat gestern eine positive Entwicklung hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von 0,16% erzielt. Die Bankanalysten sind sich einig: das mittelfristige Kursziel für Siemens Energy liegt bei 19,12 EUR – was einem Potential von +57,37% entspricht.

• Am 27.09.2023 legte die Aktie um +2,36% zu

• Das Kurspotenzial beträgt somit +57,37%

• Von insgesamt 24 Analysten bewerten 13 die Aktie positiv

Aktuell teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung. Dennoch sehen drei Experten die Aktie als “starken Kauf” und zehn weitere sprechen sich optimistisch für einen Kauf aus. Zehn Experten plädieren dafür sie zu halten; nur einer empfiehlt den Verkauf.

Mit einem Guru-Rating von nunmehr stabilen 3,58 nach vorherigen Bewertungen behält...