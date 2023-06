Siemens Energy: Potenzial von +12,37% – Kursziel bei 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nach Ansicht der Analysten ist die Siemens Energy-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt rund +12,37% über dem aktuellen Wert.

• Am 14.06.2023 sank Siemens Energy um -0,30%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 26,52 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,04 unverändert

Gestern legte die Aktie von Siemens Energy am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,30 % hin. In den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – fielen die Ergebnisse insgesamt um -1,21 %. Der Markt scheint daher im Moment relativ pessimistisch zu sein.

Ob Bankanalysten eine solche Entwicklung erwarteten? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Siemens Energy bei 26,52 EUR gesehen.

Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus , dass sich das Unternehmen in...