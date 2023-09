Siemens Energy: Potenzial für Kurssteigerungen - 19,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktie von Siemens Energy wird derzeit von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 19,12 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von +44,79% entspricht.

• Siemens Energy konnte am 31.08.2023 eine positive Entwicklung mit +1,23% verzeichnen

• Durchschnittliches Guru-Rating liegt nun bei 3,58 nach zuvor ebenfalls 3,58

Am gestrigen Tag legte die Aktie des Energiekonzerns um +1,23% zu und erreichte damit innerhalb einer Woche ein Plus von +1,81%. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint also vergleichsweise optimistisch.

Dieser Trend überrascht viele Analysten nicht mehr wirklich. Sie sehen in dem Unternehmen weiterhin großes Potenzial.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt daher auch konstante 19,12 EUR und würde somit einen erheblichen Anstieg um +44,79% ermöglichen.

Derzeit empfehlen drei...