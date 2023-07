Siemens Energy: Potenzial für Kursanstieg von 28,42% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Energy-Aktie wird nach Ansicht von Experten aktuell nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +28,42% über dem aktuellen Wert.

• Am 26.07.2023 stieg der Aktienkurs von Siemens Energy um +0,51%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 20,40 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58

Gestern verzeichnete die Siemens Energy-Aktie an der Börse ein Plus von +0,51%. Damit belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – auf +2,62%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung jedoch auch von den Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 20,40 EUR gesehen. Im Durchschnitt sind die Bankanalysten der Meinung, dass dies realisierbar ist und...