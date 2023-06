Siemens Energy: Potenzial für Kursanstieg um 9,14% bei einem Kursziel von 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Siemens Energy an der Börse einen Rückgang von -0,69% verzeichnet und summiert sich damit auf eine negative Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen. Trotzdem sind Analysten optimistisch hinsichtlich des tatsächlichen Werts der Aktie.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,52 EUR. Dies bedeutet ein potenzielles Plus von +9,14%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Von insgesamt 24 Bankanalysten empfehlen sieben eine starke Kaufempfehlung und weitere dreizehn ein “Kaufen”-Rating. Drei Experten halten die Aktien neutral und nur einer ist der Meinung, dass Siemens Energy verkauft werden sollte. Umso ermutigender ist es jedoch zu wissen, dass das Guru-Rating ALT unverändert bleibt mit einer Bewertung von 4,04.

