Siemens Energy: Potenzial für Kursanstieg - 26,52 EUR

Die Aktie von Siemens Energy wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 26,52 EUR, was einem potenziellen Anstieg um +12,37% entspricht.

• Am 14.06.2023 fiel der Kurs von Siemens Energy um -0,30%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Am gestrigen Handelstag rutschte der Wert der Siemens-Energy-Aktie am Markt um -0,30%. Damit setzt sich die negative Tendenz fort und ergibt in fünf Handelstagen einen Rückgang von insgesamt -1,21%. Dies spricht aktuell gegen eine optimistische Marktlage.

Das mittelfristige Kursziel des Finanzunternehmens beträgt momentan 26,52 EUR.

Mehrere Bankanalysten befürworten das Investment in diese Aktie und streben ein mittelfristiges Ziel von durchschnittlichem Wert an.