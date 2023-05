Siemens Energy: Potenzial für Investoren - Kursziel bei 24,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Siemens Energy am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,30% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei insgesamt +0,71%. Der Markt zeigt sich derzeit neutral und Analysten sind überzeugt: Die Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet.

Das mittelfristige Kursziel von Siemens Energy liegt laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalysten bei 24,48 EUR. Bei einer positiven Entwicklung eröffnet dies ein Potenzial in Höhe von +1,20%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Dennoch sehen insgesamt 19 Analysten die Siemens Energy als Kauf an oder empfehlen sie zumindest zu halten – lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Das entspricht einem Anteil optimistischer Stimmen von rund 79%.

Zusätzlich...