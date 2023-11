Siemens Energy: Pech!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Wer auf Siemens Energy gesetzt hat, musste gestern etwas Pech in Kauf nehmen. Der Titel rutschte um fast -1,7 % abwärts. Das ist kein Glanzstück, denn an sich haben zahlreiche Investoren sicherlich darauf gehofft, die Aktie könnte nun in Richtung von 10 Euro marschieren. Das kann sie immer noch, nur nicht so schnell wie erhofft. Der Titel hat allerdings auch in einer anderen Frage etwas Pech gehabt.

Die Rating-Agentur S&P hat Siemens Energy auf eine Liste für eine “mögliche Abstufung” genommen. Solche Nachrichten gelten an den Börsen in der Regel als wenig erbaulich. Die Trendlinie allerdings stimmt noch immer. Siemens Energy ist im Grunde genommen auf Aufholjagd bezogen auf die Verluste vom vergangenen Donnerstag. Der Titel ist nun über eine Woche “nur” noch 25 % vorne.

Bald kommen die Zahlen: Siemens Energy

Dazu kommt,...