Siemens Energy: Noch einmal gewonnen!

Siemens Energy startete mit einem schönen Gewinn in den Montagvormittag. Der Titel gewann immerhin mehr als 3 %. Das setzt eine kleine Siegesserie fort. Die Aktie konnte damit in den vergangenen fünf Tagen nun mehr als 27 % Gewinn für sich verbuchen. Erstaunlich, denn die Entwicklung war nach Bekanntgabe der Verhandlungen mit dem Bund am Donnerstag vor einer Woche negativ: Es ging um -35 % abwärts.

Der Markt hat sich geirrt

Tatsächlich hat sich der Markt wahrscheinlich klassisch und einfach geirrt. Die Aktie hat verloren, auch wenn das Unternehmen nicht wie befürchtet nach Unterstützungen gefragt hat. Siemens Energy wollte einfach nur eine Bürgschaft für sehr hohe Investitionsdarlehen haben.

Nun korrigiert sich die Börse. Die Aktie schiebt sich nahe an die Marke von 10 Euro. Damit ist der Kurs fast so weit wie nach dem...