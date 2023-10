Siemens Energy: Neue Woche - der nächste Sturm?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Freitag mit dem Plus von 9 % aufhorchen lassen. Die Notierungen sind dabei nur zu einem kleineren Teil von ihrem absoluten Tiefpunkt zurückgekommen. Am Tag zuvor war der Wert um mehr als -34 % nach unten geschossen. Grund war der Umstand, dass Siemens Energy vom Bund Garantien haben möchte – Bürgschaften für die Kreditaufnahme. Ohne eine solche Kreditaufnahme, hieß es, sei das Wachstum mit neuen Aufträgen nicht möglich. Die Börsen haben auf die Meldung vom Donnerstag aber so reagiert, als würden sie annehmen, es käme zu einer Insolvenz bei und für Siemens Energy. Das ist nicht der Fall bzw. es ging lediglich um die Bürgschaften, wie auch der Bund in einer Erklärung versicherte.

Siemens Energy: Nach dem Irrtum – vor dem Gewinn?

Die wichtige Frage wird nun sein, ob die Aktie aktuell nach dem Irrtum einen...