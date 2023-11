Siemens Energy: Neue Schätzungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

endlich, so jedenfalls sehen es manche Beobachter. Endlich hat Siemens Energy wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Mit Kursgewinnen von über 4 % am Montagvormittag konnte das Papier nachholen, was es am Freitag liegengelassen hat. Dazu gibt es demnächst – vielleicht passende – Quartalszahlen und die Analysten korrigieren ihre Kursziele. Siemens Energy ist daher ein enorm herausfordernder Titel.

Siemens Energy: Der Ausblick

Demnächst wird Siemens Energy mit den Quartalszahlen am 15.11. sicherlich auch einen Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate geben. Dieser Ausblick sollte beinhalten, so die bisherigen Erwartungen, dass das Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr noch einen Gewinn erwirtschaften wird. Diese Schätzung beinhaltete bis dato am Markt einen Gewinn von etwa 500 Millionen...