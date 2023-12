Siemens Energy: Letzte Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Energy geht wie so viele andere Titel in einen rasanten Jahresendspurt. Das Unternehmen kann nun die nächste Stufe schaffen – die letzte Chance steht an. Am Donnerstag ging es indes zunächst um -0,35 % abwärts. Dennoch: Die Aktie kämpft nun einen sehr tapferen Kampf. Die Notierungen sind auf dem Weg dazu, die Marke von 12 Euro wieder anzugreifen, meinen Beobachter – jedenfalls auf Basis der Charttechnik. Brisant ist allerdings [...] Hier weiterlesen