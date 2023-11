Siemens Energy: Lässt sich diese Aktie aktuell überhaupt noch aufhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Erstaunen an den Finanzmärkten zur Aktie von Siemens Energy. Die große Frage: Lässt sich der Titel aktuell überhaupt noch aufhalten? Die Aktie hat einen Aufschlag von fast 9 % geschafft – allein am Freitag. Das reiht sich fast durchgehend in die Gewinne der vergangenen Tage ein. Am Donnerstag hatte Siemens Energy bereits einen Aufschlag in Höhe von mehr als 6,4 % geschafft. Nun sieht es so aus, als wäre der Kurs von Siemens aktuell kaum aufzuhalten. Denn die Aktie ist kurz davor, die Marke von 10 Euro zurückzuerobern, die der Wert erst in der vergangenen Woche am Donnerstag massiv unterkreuzt hatte.

Grund waren damals – vor nun neun Tagen – die Gespräche, die Siemens Energy mit dem Bund führt. Es geht um Bürgschaftsgarantien. Dies war am Markt missinterpretiert worden. Der Markt ging davon aus, dass Siemens Energy um direkte...