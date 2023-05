Siemens Energy: Kursziel von 24,48 EUR laut Analysten nicht erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktie von Siemens Energy wurde am gestrigen Tag an der Börse mit einem Rückgang um -1,90% gehandelt. Als Ergebnis hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,51% ergeben. Diese Tendenz wirkt auf den Markt pessimistisch.

Allerdings sehen Bankanalysten die Aktienwerte von Siemens Energy anders und halten sie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 24,48 EUR gesehen und bietet Investoren ein Potenzial zu einem Anstieg um +12,81%. Dieses Bewertungsergebnis teilen jedoch nicht alle Analysten nach dem jüngsten schwachen Trend.

6 Experten vertreten dabei die Meinung einer starken Kaufempfehlung während 13 weitere das Rating “Kauf” vergeben haben. Weitere vier Experten positionieren sich neutral und empfehlen die Bewertung “halten”. Ein Experte hingegen empfiehlt sogar einen...