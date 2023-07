Siemens Energy: Kursziel von 20,40 EUR - ein Potenzial von +27,50%

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Gestern verzeichnete Siemens Energy am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -2,56%. Trotzdem zeigt sich der Markt insgesamt optimistisch und erreicht in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Plus von +1,78%.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,40 EUR. Falls sich diese Prognose bewahrheitet, eröffnet das Unternehmen Investoren ein großes Potenzial in Höhe von +27,50%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des kürzlich stattfindenden Aufwärtstrends.

Zurzeit empfehlen drei Bankanalysten den Kauf der Aktien und zwölf weitere sehen sie zumindest als kaufenswert an. Sieben Experten sind neutral positioniert und zwei Experten schlagen sogar vor die Aktie zu verkaufen. Die positive Stimmung überwiegt jedoch mit einem Anteil von +62,50% unter Analysten.

