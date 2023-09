Siemens Energy: Kursziel von 19,12 EUR ist drin

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen 2,66% an Wert verloren. Gestern konnte sie jedoch ein Plus von 0,84% verbuchen. Wie bewerten Bankanalysten die Lage?

• Siemens Energy stieg am 20.09.2023 um +0,84%

• Mittelfristiges Kursziel der Aktie liegt bei 19,12 EUR

• Drei Analysten sehen die Aktie als starken Kauf

Laut Bankexperten wird derzeit das wahre Potenzial der Siemens-Aktie nicht erkannt: Das mittelfristige Kursziel beträgt demnach beeindruckende 19,12 Euro – eine Steigerung von rund +51%. Doch auch wenn diese Prognose stimmen sollte: In jüngerer Vergangenheit war die Entwicklung eher schwach und einige Experten zweifeln an dieser Einschätzung.

Trotzdem gibt es unter Analysten noch viele Optimisten: Bei drei Fachleuten gilt das Papier sogar als “starker Kauf”, während zehn weitere Experten...