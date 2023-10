Siemens Energy: Kursziel von 18,36 EUR ist möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Nach Ansicht einiger Analysten wird die Aktie von Siemens Energy derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +57,33% über dem aktuellen Preis.

• Am 05.10.2023 verzeichnete Siemens Energy einen Rückgang um -0,68%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 18,36 EUR

• Das Guru-Rating von Siemens Energy bleibt unverändert bei 3,58

Gestern sank der Wert der Siemens-Energy-Aktien um -0,68%. In den letzten fünf Handelstagen und damit in einer gesamten Handelswoche betrug das Minus sogar -6,08%. Der Markt scheint also gegenwärtig relativ pessimistisch zu sein.

Ob die Analysten in den Bankhäusern mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Siemens Energy beträgt 18,36 EUR.

Die durchschnittliche Meinung der...