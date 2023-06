Siemens Energy: Kursziel laut Analysten bei 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktie von Siemens Energy hat gestern an der Börse um +1,94% zugelegt. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg beträgt das Plus +0,25%. Die Marktlage erscheint momentan relativ neutral.

Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 26,52 EUR für die Aktie von Siemens Energy. Damit läge das Kurspotenzial bei beachtlichen +9,68%, falls sich diese Prognose bewahrheiten sollte. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach den jüngsten neutralen Entwicklungen.

7 Analysten empfehlen aktuell einen starken Kauf und weitere 13 sehen eine Kaufempfehlung als gerechtfertigt an – insgesamt also ein Anteil optimistischer Experteneinschätzungen in Höhe von +83,33%. Drei Experten raten lediglich zu “Halten” und nur einer ist der Auffassung, dass Anleger umgehend verkaufen sollten.

