Siemens Energy: Kursziel bei 26,52 EUR - Potenzial von +33,74%

Die Aktie von Siemens Energy hat in der vergangenen Woche eine negative Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag einen weiteren Rückgang um -13,71% hinnehmen müssen. Die Stimmung am Markt scheint dementsprechend pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind die Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 26,52 EUR für die Aktie. Dies würde einem Potenzial von +33,74% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt empfehlen 7 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 13 geben eine positive Bewertung ab. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Damit liegt der Anteil positiver Einschätzungen bei +83,33%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,04 unverändert und unterstützt die positive...