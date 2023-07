Siemens Energy: Kursziel bei 20,40 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktie von Siemens Energy hat am 17.07.2023 eine negative Entwicklung von -0,23% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag die Kursentwicklung jedoch bei +0,98%, was auf eine neutrale Marktstimmung hinweist.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel dieser Aktie noch lange nicht erreicht wurde und Setzen es auf 20,40 EUR fest. Dies würde Investoren eine Chance bieten, da das Potenzial hierbei bei +32,04% liegen würde.

Insgesamt haben sich 62,50% der Analysten optimistisch gezeigt und empfehlen entweder einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für interessant.

Das Guru-Rating für Siemens Energy bleibt unverändert mit einem Wert von 3.58 bewertet.