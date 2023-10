Siemens Energy: Kursziel bei 18,36 EUR – Analysten sehen großes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Gestern verzeichnete die Siemens-Energy-Aktie an der Börse einen Rückgang um -1,80%. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage, ergibt sich ein Plus von +4,35%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Siemens Energy bei 18,36 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +53,13% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige teilen diese positive Einschätzung nicht.

Von insgesamt 24 Experten empfehlen aktuell drei den Kauf der Aktie und zehn bewerten sie als “Kauf”. Weitere zehn positionieren sich neutral mit einer Bewertung von “halten”, während ein Experte sogar zum sofortigen Verkauf rät. Insgesamt bleibt somit der Anteil positiver Stimmen mit +54,17% hoch.

Zusätzlich erhält Siemens...