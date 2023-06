Siemens Energy: Kurspotenzial von +9,68% auf 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Energy-Aktien waren gestern an der Börse gefragt und verbuchten eine Kursentwicklung von +1,94%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Plus bei insgesamt +0,25%. Der Markt scheint momentan relativ neutral zu sein.

Laut Bankanalysten hat die Aktie jedoch ein mittelfristiges Kursziel von 26,52 EUR. Dies entspricht einem Potential von +9,68%, falls die Analysten richtig liegen. Die Meinungen sind allerdings gespalten: Während sieben Experten Siemens Energy als “starken Kauf” bewerten und dreizehn weitere mit “Kauf” empfehlen, halten sich drei Analysten zurück (“halten”). Ein Experte hingegen rät sogar dazu, die Aktie sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04.