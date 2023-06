Siemens Energy: Das Kurspotenzial beträgt 26,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Energy hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen negativen Trend auf dem Finanzmarkt gezeigt. Gestern lag die Kursentwicklung bei -0,84%, während der Gesamttrend in dieser Woche -1,95% betrug. Dies spiegelt eine pessimistische Stimmung am Markt wider.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Siemens Energy-Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 26,52 EUR erreichen kann. Wenn dies zutrifft, bietet sich Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +11,95%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

7 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie von Siemens Energy und 13 weitere bewerten sie als “Kauf”. Drei Experten sehen das Unternehmen neutral und vergeben das Rating “halten”. Nur ein Experte empfiehlt einen...