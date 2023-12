Siemens Energy: Kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist zum Ende des Handelstages am Donnerstag etwas gerutscht. Kein Problem, meinen Beobachter. Denn der Wert hat dabei zwar -0,11 % verloren – allerdings hat sich an den Gesamtumständen wenig geändert. Die Notierungen sind in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, Analysten sprechen von einer Erholung, die Siemens Energy derzeit durchläuft. Überragend sind die Quartalszahlen nicht, die das Unternehmen publiziert hatte. Es reichte indes.