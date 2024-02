Siemens Energy: Kaum zu glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Entwicklung von und bei Siemens Energy ist und bleibt rasant. Das Dax-Unternehmen konnte in den abgelaufenen fünf Handelstagen zwar am Ende nur ein Plus von 1 % bis 2 % verbuchen. Doch beeindruckend ist, dass Siemens Energy unverändert nun darum kämpft, den Kurs auf mehr als 14 Euro nach oben zu schieben. Wer hätte vor einiger Zeit noch daran gedacht? Die Aktie galt im Herbst bei Kursen von 7 Euro (im absoluten Tiefstschlaf der Aktienmärkte) als Crash-Kandidat. Eine Nachfrage beim Bund nach einer Bürgschaft für Darlehen bei Dritten hatte zur heftigen Reaktion der Märkte geführt. Die Kurse zeigen überdeutlich, dass die Anfrage berechtigt war. Die Börsen haben verstanden und den Kurs wieder um über 100 % in den Aufwärtstrend geschickt.

Wie weit aber kann die Entwicklung jetzt noch führen, fragen sich Beobachter, Analysten und auch die Aktionäre selbst. Denn Siemens Energy hat in der Spitze ein unfassbares Kursziel.

Das unfassbare Kursziel

Das Unternehmen hat zunächst keine neuen Nachrichten an den Markt gebracht, die jetzt noch einen gehörigen Einfluss auf das Geschehen haben könnten. Deshalb bleibt die Frage, wie es weiter geht, mittelfristig spannend. Grundlage der Kursbewertung dürfte auch die wirtschaftliche Situation sein. Dabei ist Siemens Energy recht gut aufgestellt. Im laufenden Jahr wird das Unternehmen statt der bislang angenommenen ca. 900 Millionen Euro sogar mehr als 1,1 Mrd. Euro erwarten können, so die Einschätzungen gegenwärtig. Nur sind die Umsatz- und Gewinnschätzungen schon für das kommende Jahr wieder deutlich schwächer. Da wird Siemens Energy einen Gewinn von “nur” 496 Millionen Euro erwarten, so die Einschätzung, die aktuell am Markt Relevanz hat.

Aber: Analysten sehen deutlich höhere Kurse. Das gegenwärtige Kursziel ist im Mittel wieder auf 15,18 Euro angehoben worden. In der Spitze lautet die Einschätzung sogar, der Kurs könnte auf 25 Euro steigen!

