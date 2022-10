Siemens Energy: Jetzt wird es heikel!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Die Börsen zeigen sich für die Aktie von Siemens Energy am Freitag leicht verschnupft. Der Titel musste in den ersten Handelsstunden einen Abschlag in Höhe von etwa -0,9 % hinnehmen. Setzt sich die Talfahrt fort? Die jüngsten Nachrichten sind bedenklich. Die Schwierigkeiten mit Siemens Gamesa Der Kern der Probleme scheint derzeit die Übernahme von Siemens Gamesa zu sein. Dies ist… Hier weiterlesen