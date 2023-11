Siemens Energy: Jetzt kommt alles auf einmal!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy ist am Freitag noch einmal davongekommen: Das Unternehmen hat nach anfänglichen Verlusten im Handel letztlich den Vortageskurs halten können. Die Kurse sind dennoch in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Der Kurs der Aktie hat zumindest an vier aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr gewonnen. Noch am 21. war es um -8 % abwärts gegangen. Der Grund für die Kursrückgänge ist nicht spektakulär.

Tochter Gamesa macht weiter Schwierigkeiten. Nun verlangte das Unternehmen Geld vom spanischen Staat. Es geht um 3 Mrd. Euro. Das zeigt, wie die Situation einzuschätzen ist. Dennoch: Siemens Energy ist immer noch stärker als vor dem kürzlich begonnenen Gespräch mit dem Bund.

Siemens Energy: Noch ist der Trend akzeptabel

Der Kürzest-Frist-Trend nach dem Einbruch ist inzwischen akzeptabel. Die Marke von 10 Euro sollte...