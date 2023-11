Siemens Energy: Jetzt geht es richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat in der vergangenen Woche ein großes Zeichen gesetzt. Am Freitag ging es noch einmal um mehr als 8,7 % aufwärts. Die Notierungen haben damit fast schon wieder Kurse von 10 Euro erreicht. Das spricht für eine kräftige Erholung inmitten schwieriger Zeiten.

Siemens Energy: Die Bewertung der Gespräche war wohl falsch

Es bleibt dabei, dass wohl auch die Gespräche des Unternehmens mit dem Bund falsch bewertet worden sind. Siemens Energy sucht aktuell noch immer den Austausch mit Robert Habeck und Co., um Garantien über Kredite zu erhalten. Damit werden die Darlehen überhaupt erst möglich – oder in Teilen jedenfalls zumindest günstiger. Die Garantien sollen sich auf ca. 15 Mrd. Euro beziehen. Das zeigt zugleich an, wie hoch die Investitionen von Siemens Energy in den kommenden Jahren wohl sein werden. Das...