Siemens Energy: Jetzt geht es los!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

wer sich mit Siemens Energy beschäftigt, kommt aus dem Staunen kaum heraus. Die Aktie war erst am Donnerstag mit dem Minus von -35 % rasant abgestürzt. Am Freitag ging es um 9 % aufwärts und am Montag nun gewann der Titel fast 12 %. Dies sind die deutlichen Anzeichen dafür, dass die Börsen sich mit der eigenen Bewertung von Siemens Energy nicht mehr wohlfühlen. Die Aktie kann aus dieser Sicht in die Richtung der charttechnisch bedeutenderen Marke von 10 Euro steigen – schon in den nächsten Tagen, so zumindest sieht es aus charttechnischer Sicht aus.

Denn: Der Kurs machte bei ca. 6,87 Euro wieder einen massiven Turnaround. Der ist so wuchtig, dass die Märkte offenbar noch einen Ausbruch nach oben wagen. Ob dies gelingt? Noch ist die Chance für die Aktie jedenfalls aus dieser Perspektive recht...