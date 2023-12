Siemens Energy: Ja!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Dr. Bernd Heim

Siemens Energy hat vergleichsweise wieder den Weg nach oben angetreten. Immerhin: Die Aktie konnte zum Ende des Jahres mit dem Plus von 1,3 % noch einmal Punkte sammeln. Der Titel hat damit zum Ende noch einmal 11 % in vier Wochen gewonnen und fast 5 % in einer Woche. Das ist noch kein Aufwärtsmarsch, der zum Zunge schnalzen wäre. Aber die größten Crash-Stimmen und -befürchtungen sind damit zunächst einmal vorbei!