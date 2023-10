Siemens-Energy: Der Irrtum!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy stand in den vergangenen Tagen durchaus auf dem Prüfstand und im Blickpunkt der Aktienmärkte. Aktuell ist die Entwicklung für die Siemens-Unternehmung wieder überschaubar. Am Montag legte der Kurs in den ersten Stunden gleich um 1 % zu. Die spannende Frage der vergangenen Tage: Hat ein Insider die Aktie unter Druck gesetzt? Es gibt inzwischen Analysten, die den Einfluss dieser Transaktion als gering ansehen oder dies zumindest in den Raum stellen.

Mit anderen Worten: Nichts ist passiert. Deshalb sind nun andere Stimmen für die Aktie von Siemens Energy maßgeblich. So haben nun zwei bedeutende Analysten ihr Kursziel für Siemens Energy gesenkt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dies nicht gravierend.

Siemens Energy: Sinkende Kursziele – die aber höher liegen

Der Widerspruch ist schnell aufgelöst....