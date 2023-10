Siemens Energy: Immerhin stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

Siemens Energy ist massiv unter die Räder gekommen. Der Wert verlor gestern mehr als -30 %. Ein Alarmzeichen, das allerdings erklärbar ist.

Konkret: Siemens Energy hat sich mit einer Bitte an den Bund gewandt: Das Unternehmen möchte eine Bürgschaft oder eine Garantie für seine Geschäfte erhalten. Das ist an sich ein Alarmzeichen, denn somit kann Siemens Energy offenbar seine Geschäfte nicht mehr so rentabel führen wie gedacht. Der Finanzmarkt zieht in solchen Situationen sofort den Stecker – wie gestern bei Siemens Energy.

Am Freitag ist der Kurs der Aktie wieder deutlich gestiegen, es ging um 2 % in den ersten Handelsstunden nach oben. Das ist kein Vergleich und keine Entschädigung für die vorhergehenden Verluste, und dennoch: Es sieht so aus, als würde es keinen weiteren Ausverkauf des Titels...