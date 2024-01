Siemens Energy: Immerhin – es geht wieder aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat sich am Donnerstag nach schwachen Tagen ohne weitere, entscheidende Nachrichten wieder aufwärts geschoben. Die Aktie konnte sich um gut 3 % verbessern. Damit schob sich Siemens Energy wieder nahe an die Marke von 12 Euro heran, die unter Beobachtern und auch Analysten als bedeutend gilt. Der Titel hat aus Sicht der Chartanalyse allerdings noch immer nicht den Aufwärtstrend erreicht.

Das fehlt Siemens Energy noch

Rein wirtschaftlich hat das Unternehmen im laufenden Jahr noch einen langen Weg vor sich. Der Konzern wird den jüngsten Schätzungen nach gut 1 Mrd. Euro Gewinn (Nettogewinn) erzielen. Das allerdings wäre gegenüber dem vergangenen Jahr ein erheblicher Zugewinn: Das Unternehmen wird gut 4,5 Mrd. Euro Verlust erwirtschaftet haben.

Nur: Was im Jahr 2025 passiert, gilt als noch offen. Die Schätzungen am Markt sind nicht durchgehend überzeugend. Deshalb scheint der Markt zu zögern. Auch die Probleme mit der Windenergie-Tochter Siemens Gamesa sind noch nicht vollständig gelöst. Die Windenergie in Deutschland gilt generell als schwieriges Ausbaugebiet. Erst am Mittwoch hat sich Wirtschaftsminister Robert Habeck dazu geäußert, die Anstrengungen müssten massiv ausgebaut werden.

Die Stimmung rund um Siemens Energy ist dennoch insgesamt besser geworden. Das Unternehmen kann noch immer darauf verweisen, dass jetzt immerhin der GD100 überwunden worden ist. Dies ist der technische Trend-Indikator, der bei der Bemessung der Trendentwicklung am bedeutendsten sein dürfte. Die 200-Tage-Linie ist auf der anderen Seite aktuell noch gut -24 % entfernt. Das heißt unter dem Strich:

Siemens Energy sollte die Marke von 12 Euro überwinden, um aus charttechnischer Sicht den Aufwärtstrend in Angriff zu nehmen. Analysten sind hier zuversichtlich: Siemens Energy hat nach den Daten von Marketscreener aktuell ein Kursziel von 14,87 Euro. In den kommenden Tagen wird es spannend: Die Marke von 12 Euro steht auf dem Prüfstand.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 18.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...