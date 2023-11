Siemens Energy: Immer schwächer?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy sorgt dieser Tage für Überraschungen. Aus Sicht von Analysten und Investoren sicherlich aber in der falschen Richtung. Auch am Mittwoch gab die Aktie deutlich nach und zog mit dem Minus von bislang -2,1 % deutlicher unter die Marke von 11 Euro. Das Aufwärtspotenzial bleibt aber aus der Perspektive der Analysten noch sehr deutlich. So hat nun Barclays das Unternehmen bzw. seine Aktie auf “Overweight” belassen. Das Kursziel dieser Bank liegt für Siemens Energy bei 19 Euro. Mehr kann man kaum wollen – dies wären noch einmal deutlich über 70 %!

Siemens Energy: Die große Schwäche

Siemens Energy offenbart allerdings auch in diesen Tagen noch eine große Schwäche. Die Märkte wissen, dass die Tochter Gamesa angeschlagen ist. Die Märkte kalkulieren auch ein, dass Gamesa vom spanischen Staat eine Hilfe oder...