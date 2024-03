Siemens Energy: Hoch wie nie im Jahr 2024

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Durchmarsch für Siemens Energy. Die Rekordjagd scheint derzeit kein Ende zu nehmen. Die Notierungen legten am Montag zwar lediglich um 0,2 % zu, allerdings kratzte die Aktie mit 16,52 Euro ein neues Jahreshoch an. Der Titel schiebt sich nun langsam in Richtung von 17 Euro aufwärts. Kein Wunder, dass die Fragen drängender werden. Neue Nachrichten gab es zuletzt am Ende der vergangenen Woche. Offenbar wurde, dass Siemens Energy in der Windkraft wieder vermehrt Chancen sieht. Dies ist der wunde Punkt im vergangenen Geschäftsjahr gewesen, als die eigene Tochter Siemens Gamesa erhebliche Probleme verursachte.

Im laufenden Jahr wird Siemens Energy den Annahmen nach nun Gewinne erwirtschaften, die nicht zu knapp ausfallen: Gut 1 Mrd. Euro sind demnach zu erwarten.

Siemens Energy: Die Börse zahlt auf das Kursziel ein!

Lange waren Analysten belächelt worden, weil deren Kursziele mit ca. 16,50 Euro zu hoch erschienen. Die Aktie hatte teils ein Potenzial von gut 20 %. Nun sind die durchschnittlichen Kursziele exakt erreicht. Jetzt liegt das KGV bei 14,5. Wenn es nur danach geht, bestünde sogar noch Potenzial!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...