Siemens Energy: Hält das?

Siemens Energy hat am Dienstag an den Märkten einen überraschend schwachen Tag erlebt. Die Notierungen fielen nach einem herausragenden Wochenstart am Montag – das Papier gewann annähernd 6 % – nun um -2,1%. Der Markt scheint anzudeuten, dass er aktuell noch nicht volles Vertrauen in die künftige Wertentwicklung hat. Dazu passt eine Bankmeldung. Die widerspricht wiederum dem Eindruck, den andere Analysten und Banken zur Aktie von Siemens Energy vermitteln können.

Siemens Energy: “Underweight”

Die Bankmeldung kam von JPMorgan. Die Amerikaner sind der Meinung, das Papier weiterhin auf “underweight” belassen zu können oder zu müssen. Diese Meldung spiegelt auch wider, was der Markt derzeit über die Aktie weiß oder wahrscheinlich eher denkt.

Denn Siemens Energy wird seine nächsten Zahlen erst am 26. Februar präsentieren, also in knapp zwei Wochen. “Nächste Zahlen” umfasst hier keine offiziellen Zahlen, denn es handelt sich um die Jahreshauptversammlung. Die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr sind also bekannt. Das allerdings scheint nicht ganz zu reichen. Denn Siemens Energy wird, so die Vermutung von Beobachtern, sicherlich auch noch einen Ausblick auf das nun laufende Geschäftsjahr geben.

Das wiederum lässt dann eine Einschätzung zu der Aktie und deren Bewertung zu. Aktuell geht der Markt noch davon aus, der Nettogewinn würde auf 963 Millionen Euro zu taxieren kann, so die jüngste sichtbare Zahl. Verwirrend: Noch vor wenigen Tagen ging der Markt von einem Nettogewinn in Höhe von mehr als 1,1 Mrd. Euro aus.

Es scheint also durchaus Bedarf dafür zu geben, die Aktie ggf. neu zu justieren. Hierfür eignet sich im Zweifel die Jahreshauptversammlung – am 26.2. wird also nicht nur das alte Jahr offiziell abgeschlossen, sondern auch mit Blick auf das neue Jahr der Aktienkursverlauf mehr oder weniger festgelegt.

Analysten scheinen darauf zu warten. Die aktuellen Schätzungen im Konsens jedenfalls verändern sich fast von Tag zu Tag. Mittlerweile liegt die Konsens-Schätzung bei 16,11 Euro. Noch vor gut einer Woche taxierte der Markt die Aktie bei einem mittleren Kurs von ca. 15,50 Euro. Zuvor waren es sogar nur 14,83 Euro. Auf dem Prüfstand wird zum 26.2. also vor allem die Schätzung der Analysten stehen, die aktuell vergleichsweise dynamisch hin und her springt.

Dennoch bleiben bei allen Zweifeln die positiven Entwicklungen im Vordergrund. So hat die Aktie allein in vier Wochen einen Aufschlag in Höhe von ca. 17,1 % geschafft. Innerhalb des laufenden Jahres ging es sogar um gut 18 % aufwärts und in einem Quartal um 43 %. Gewinnmitnahmen wie am Dienstag wären vor diesem Hintergrund also keine besonders unwahrscheinliche Reaktion des Marktes auf die zuvor gewonnenen Handelsüberschüsse am Aktienmarkt. Der 26.2. wird in vielfacher Hinsicht wichtig!

