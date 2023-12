Siemens Energy: Gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist auf dem Weg dazu, die nächste Stufe zu schaffen. Die Notierungen haben am Freitag zwar etwas nachgelassen, die Aktie verlor am Ende ca. -1,01 %, aber: Die Notierungen sind insgesamt zumindest aus der Sicht der Chartanalysten in der Spur. Der Titel ist aktuell im charttechnischen Erholungsmodus. Das heißt konkret: Die Aktie kann es aktuell kaum stören, wenn es an einzelnen Tagen bergab geht. Vielmehr hat [...] Hier weiterlesen