Siemens Energy: Großes Kurspotenzial

Die Aktie von Siemens Energy ist aus Sicht der Analysten aktuell stark unterbewertet. So beträgt das mittelfristige Kursziel 19,12 EUR – eine Steigerung um +44,79% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 31.08.2023 legte die Aktie um +1,23% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 19,12 EUR

• Das Guru-Rating wurde von 3,58 auf 3,58 angehoben

Gestern konnte Siemens Energy am Markt ein Plus von +1,23% verzeichnen und brachte damit die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +1,81%. Derzeit scheint der Markt also relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Ob sich diese Entwicklung im Sinne der Bankanalysten bewegt hat? Die Stimmung jedenfalls ist klar positiv.

Laut den durchschnittlichen Einschätzungen haben Experten ein mittelfristiges Kursziel für Siemens Energy in Höhe von 19,12 EUR prognostiziert. Falls sie Recht...