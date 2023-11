Siemens Energy: Fairer Wert bei 12 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat in den vergangenen Tagen an den Finanzmärkten durchaus enttäuscht. Für das bis dato gut funktionierende Comeback-Papier ging es am Freitag noch einmal um -0,3 % abwärts auf ungefähr 10,81 Euro. Das ist noch nicht dramatisch. Problematisch wird es mit Blick auf die Wochen-Performance. Dabei steht ein Minus von -7,2 % zu Buche. Nun wird die Aktie aus der Sicht von Analysten wahrscheinlich auch in den kommenden Handelstagen nicht unter massivem Druck stehen. Denn noch befindet sich Siemens Energy im Erholungsmodus.

Banken sehen denn auch recht ordentliche Chancen. Die DZ Bank hat den “fairen Wert” auf 12 Euro angehoben. Die Deutsche Bank Research zeigte sich auch ähnlich wohlgestimmt. Damit wären zwar derzeit keine eminent hohen Durchbrüche nach oben verbunden. Allerdings ist die Aktie nach Meinung aller...