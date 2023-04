Siemens Energy: Experten vermuten Potenzial - Kursziel bei 24,48€

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Energy konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von 0,05% verbuchen. Allerdings hat sich der Kurs in den vergangenen fünf Handelstagen und damit innerhalb einer Woche um insgesamt 0,93% verringert. Offensichtlich ist die momentane Stimmung eher pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten nach wie vor optimistisch und schätzen das mittelfristige Kursziel von Siemens Energy auf durchschnittlich 24,48€. Für Investoren kann jedoch ein Risiko von bis zu -12,99% bestehen. Vier Analysten beurteilen die Aktie als stark kaufenswert, während es für sechzehn weitere Experten zumindest noch als “kaufen” gilt. Die meisten (80) tendieren dazu, ihre Position erst einmal zu halten.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei einem Wert von 4,33 gegenüber dem früheren Wert von lediglich 3,67.