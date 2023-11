Siemens Energy: Es hört nicht auf...

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aufholjagd von Siemens Energy setzt sich auch am Mittwoch fort. Der Kurs konnte schon in den ersten Handelsstunden ein Plus von über 6,4 % für sich verbuchen. Damit summieren sich die Gewinne über die vergangenen fünf Handelstage auf deutliche 19,3 %. Dies ist ein klassisches Comeback nach schweren Verlusten. Es hört derzeit nicht auf – und das hat einen Grund.

Die Chance vom Bund

Nach den jüngsten Meldungen kann Siemens Energy davon ausgehen, dass der Bund dem Unternehmen aktuell 7,5 Milliarden Euro an Garantien bei der Aufnahme von Darlehen zur Verfügung stellt. Das Geld – das wiederum Institute und andere Kapitalgeber aufbringen müssten – soll das Wachstum von Siemens Energy finanzieren. Dieses Wachstum in Bereiche wie die Windenergie sollte damit nicht, wie der Markt ursprünglich wohl angenommen hatte, der Bund...