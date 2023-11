Siemens Energy: Es geht voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy konnte am Mittwochvormittag in den ersten Stunden wieder punkten. Endlich, mag sich so mancher Investor und Analyst sagen. Denn Siemens Energy war vorher einige Tage lang wieder untergetaucht. Die Aktie hat sich mit dem Plus von ca. 1,4 % aber wieder näher an die Hürde von 10 Euro geschraubt.

Siemens Energy: Bald kommen die Zahlen!

Tatsächlich wird es für das Unternehmen künftig interessant. Denn die Zahlen zum abgelaufenen Quartal werden nun am 15. November eingereicht, in einer Woche. Davon ist keine besondere Entwicklung zu erwarten, denn Siemens Energy hat mehr oder weniger klare Bilanzerwartungen. Die Verluste im gesamten Jahr werden sich auf ca. 4,3 Milliarden Euro belaufen, wenn keine nennenswerten Änderungen eintreten. Nur: Es wird sicherlich Erläuterungen zu den Gesprächen mit dem Bund geben – über...