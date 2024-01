Siemens Energy: Es geht so weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Siemens Energy schreibt derzeit eine echte Erfolgsgeschichte an den Börsen. Und es geht so weiter: Auch am Montag gewann der Titel, wenngleich es nur um gut 0,2 % nach oben ging. Die Notierungen haben damit das Niveau von 13,76 Euro erreicht. Dies ist der höchste Kurs der vergangenen Monate. Die Aktie ist zumindest aus der größten Krise heraus wieder nach oben durchgestartet. Am Montag nun gab es durch die DZ Bank eine neue Einschätzung zu der Aktie und deren Potenzial. Ob die Börsen sich daran aber orientieren werden? Die Aussichten sind schlecht dafür.

DZ Bank: Enttäuschend

Die DZ Bank geht davon aus, die Aktie könnte sich nicht mehr massiv nach oben bewegen . Derzeit taxiert die Bank den fairen Wert auf 12 Euro. Damit wäre die Aktie gegenwärtig um mehr als 10 % überbewertet. Der Titel wird immer noch auf “halten” gesetzt. Die Mehrzahl der Analysten sieht dies unverändert anders.

Die Begründung für die Neueinstufung bzw. die Bestätigung der bisherigen Einstufung ist indes relevant und auch interessant. So hat das Unternehmen nach Meinung der Analysten “endlich” positive Zahlen geschrieben und bekannt gegeben. Aber das Unternehmen müsse nach Meinung des Analysten “mehr liefern”, um das Vertrauen der Märkte nun wieder nachhaltig zu erobern. Die Risiken, dass es bei den Windkraftanlagen (hier ist die Tochter Gamesa gefragt) zu neuen Überraschungen kommen könne, sieht der Analyst der DZ Bank offenbar noch nicht als gebannt an.

Siemens Energy hat aber nach allen vorliegenden Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr gute Aussichten. Das Unternehmen soll einen Gewinn von gut 919 Millionen Euro erwirtschaften. Das führe zu einem KGV in Höhe von 13,4. Allerdings gibt es einen Tropfen Wasser in den Wein: Siemens Energy wurde kürzlich noch auf einen Gewinn von gut 1 Mrd. Euro geschätzt.

