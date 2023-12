Siemens Energy: Es geht doch!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Freitag erneut einen Aufschlag geschafft. Es sieht nun deutlich besser für die Aktie aus, so der Eindruck von Analysten. Denn schon am Tag zuvor konnte die Aktie ein gewaltiges Plus von annähernd 9,4 % für sich verbuchen. Am Freitag dann ging es aktuell um annähernd 1 % aufwärts. Das ist nicht sehr viel, reicht aber, um einen soliden Eindruck vom gegenwärtigen Trend zu geben. [...] Hier weiterlesen