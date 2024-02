Siemens Energy: Erhöhte Aufmerksamkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Siemens Energy ist auf einem Höhenflug, muss jetzt allerdings einige Rückschläge hinnehmen. Am Freitag ging es für die Aktie um mehr als -1,2 % abwärts, womit mehrere Faktoren wichtig werden.

Das Unternehmen wird damit nicht so schnell wie erhofft die Marke von 14 Euro überwinden können. Schade, meinen Analysten. Denn die setzen im Durchschnitt laut der Daten von Marketscreener sogar auf einen Kurs von über 16 Euro. Die Aktie könnte damit ein Plus von gut 17 % verbuchen, lautet die Rechnung. Dabei war das mittlere Kursziel zuletzt sogar in kleinen Schritten nach oben geschoben worden.

Siemens Energy: Reicht das schon?

Dennoch bleibt hier die Frage, ob das schon reicht? Analysten sehen vielleicht die Entwicklung des laufenden Jahres. Da soll Siemens Energy gut 980 Millionen Euro Nettogewinn erzielen. Der Markt weiß aber, dass sich der Gewinn im kommenden Jahr fast halbieren wird. Deshalb ist der Markt nicht so euphorisch wie die Analysten mit deren 17 %!

