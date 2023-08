Siemens Energy: Erfolg trotz Rückschläge!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Im Bereich der Windenergie hat Siemens Energy bereits selbst genug negative Aufmerksamkeit erregt. Negative Nachrichten von anderen Akteuren in der Branche sind das Letzte, was die Aktie des Unternehmens braucht. Am Mittwoch wurde genau solche Neuigkeiten bekannt, als Ørsted, der dänische Marktführer für Offshore-Energie, eine massive Wertanpassung ankündigte.

Die Anleger wurden überrascht und die Aktie von Siemens Energy folgte dem Trend nach unten. Der ohnehin angeschlagene Wert verlor etwas mehr als 3 Prozent und drohte den Boden zu verlieren.

Siemens Energy: Ein Schock nach dem nächsten

Am darauffolgenden Tag schienen sich jedoch die Bullen wieder zu sammeln. Mit einem Plus von 1,96 Prozent am Donnerstagmorgen konnte der gestrige Rückgang im frühen Handel größtenteils ausgeglichen werden. Damit scheint die Siemens...