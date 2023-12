Siemens Energy: Die Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aktie von Siemens Energy entwickelt sich aktuell etwas enttäuschend. Das Niveau ist am Freitag um -2,2 % nach unten gerutscht. Damit ist die Aktie aus Sicht von Beobachtern nicht mehr so stark wie erhofft, denn: Der Wert hat in einer Woche nun nichts zugelegt, nachdem es zuletzt deutlich aufwärts gegangen war. Die Voraussetzungen sind an sich recht gut.

Siemens Energy hat die Chance, vom Bund eine [...] Hier weiterlesen