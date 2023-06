Siemens Energy: Diese Möglichkeiten bieten sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktie von Siemens Energy hat in jüngster Zeit erhebliche Wertverluste verzeichnet. Die US-amerikanische Bank J.P. Morgan sieht jedoch weiterhin ein beträchtliches Potenzial für Anleger in diesem Bereich. Trotz einer Herabstufung des Kursziels auf 23 Euro vor Bekanntgabe der Quartalszahlen hält die Bank an ihrer “Overweight”-Einschätzung fest. Akash Gupta, Analyst bei J.P.Morgan, hat das Bewertungsmodell für den Konzern im Energietechnik-Sektor angepasst – eine Entscheidung, die auf der kürzlich erfolgten Gewinnwarnung und den überarbeiteten Prognosen basiert.

Sind Sie daran interessiert, von der Wasserstoffindustrie zu profitieren? Dann reservieren Sie sich jetzt Ihren Platz in unserem kostenlosen Webinar! Erfahren Sie live, wie Sie Ihre Chance von 507% nutzen können. Melden Sie sich hier an: []. Verfügbarkeit ist...