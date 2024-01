Siemens Energy: Diese Grenze hält!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist gut in den neuen Tag gestartet. Das Energie-Unternehmen hat zuletzt ordentlich gepunktet und liegt derzeit auch am Mittwoch noch 0,3 % vorne. Viel wichtiger: Die Aktie hat die Hürde von 12 Euro hinter sich gelassen. Damit macht sie sich aus charttechnischer Sicht auf den Weg nach oben. Die Notierungen sind dabei aktuell in der Lage, sich in Richtung von 15 Euro zu bewegen, würden die Chartanalysten erwarten.

