Siemens Energy: Diese Bewegung ist interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Freitag noch einmal einen deutlichen Aufschlag geschafft. Immerhin, könnte man meinen. Denn die Notierungen waren in den vergangenen Wochen schon recht angeschlagen. Das Blatt kann sich indes drehen.

Siemens Energy: Behalten die Analysten Recht?

Die Frage bei Siemens Energy ist zweigespalten. Zum einen wird sich zeigen müssen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung künftig darstellt. Zum anderen wird sich zeigen müssen, was die Märkte mit dem Trend der Aktie machen – und mit dem, was die Analysten so schätzen.

Die Aktie selbst ist zumindest kurzfristig betrachtet nun in einem klaren Seitwärtstrend. Binnen der vergangenen Wochen ist die Aktie – seit Jahresbeginn gemessen – um -1,4 % gesunken. Das sind keine besonders weit reichenden Verluste, die sich auch nicht entscheidend im Chartbild niederschlagen. Dort entsteht vielmehr die Frage, ob es recht schnell gelingen kann, die Hürde von 12 Euro zu überwinden.

Dies hat die Aktie von Siemens Energy vor kurzem einmal geschafft – und musste sich seither wieder geschlagen geben. Nur: Die Notierungen sind dabei auch aus der Sicht von wirtschaftlich orientierten Analysten zu bewerten.

Die dürften sich nicht sicher sein. Das Unternehmen wird für 2024 ein KGV von 12,4 aufweisen. Das ist nicht viel. Das KGV für das neue Jahr indes, also 2025, wird bei 20,9 wieder deutlich höher sein. Grund dafür ist der Umstand, dass Siemens Energy nach den für dieses Jahr geschätzten ca. 1,05 Mrd. Euro dann nur noch 463 Millionen Euro verdienen soll. Das wiederum kann den Aufwärtstrieb verlangsamen.

Recht eindeutig ist indes die Meinung von Analysten. Die gehen derzeit noch davon aus, der Kurs könnte steigen. Das Kursziel ist zuletzt zwar gesunken und hat nur noch im Mittel 14,37 Euro erreicht. Dies wären aber immer noch gut 25,7 % Gewinn! Die Aktie hat also noch deutliche Hoffnung, lautet die Botschaft zur Siemens Energy.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...